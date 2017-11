Uitbaters Herrie In De Druiventros bekende Nederlanders geworden: 'Absoluut geen spijt'

EINDHOVEN - ‘Herrie In De Druiventros’ heeft het familie Mutsaers uit Berkel Enschot geen windeieren gelegd. Oke, het horecagezin mag dan in de tv-serie van RTL4 geregeld als suffe Brabanders worden afgeschilderd; ze heeft er ook wel degelijk baat bij. Het is al een paar weken hartstikke druk in hun hotel.

Vader Ad, moeder Mieke, dochter Janny en haar man Rob vinden dit helemaal niet erg, zo werd zondag duidelijk in KRAAK., het praatprogramma van Omroep Brabant TV. De Druiventros moet met de tijd meegaan en deze worsteling en de concurrentie met bestaande en nieuwe hotels was voor RTL interessant genoeg om die uit te diepen.



Fricties in de familie

De grondleggers, pa en ma, zijn wat van de oude stempel; hun dochter en haar man willen juist vernieuwen. En dat leidt in de door topkok Herman den Blijker gepresenteerde soap natuurlijk tot fricties.



“Zo willen de programmamakers het graag zien, maar”, zo plaatst Janny een kanttekening, “er wordt wel veel in geknipt en geplakt en je wordt heel erg tegen elkaar uitgespeeld. Iedere woensdag kijken we er met het personeel naar en steeds weer is het een verrassing hoe we overkomen. Mochten er zaken langskomen die besproken moeten worden, dan doen we dat. Er mag geen onrust ontstaan.”



‘Leren van elkaar’

Zij en haar man kunnen er echter ook om lachen. Bovendien hebben ze tijdens de opnamen ook veel opgestoken. “We hebben met onze koks op een andere plek een kijkje in de keuken kunnen nemen. Dat was leerzaam en daar kom je anders niet aan toe of sta je amper bij stil. Daar hoef je je ook niet over te schamen. Elke beroepsgroep kan wat van collega’s leren. Burgemeesters en advocaten delen ook elkaars kennis.”



Bovendien is het tweetal ineens bekende Nederlanders geworden. Janny: “Mensen willen met ons op de foto. We worden herkend. Onlangs was er een stel dat helemaal vanuit Hoorn naar Berkel Enschot was afgereisd om hier een kopje koffie te komen drinken. Maar vooral om hier sfeer te proeven.” Rob: “Waar we ook zijn: iedereen begint over die serie. Pas nog vierden we ons traditionele Sinterklaasfeest in een vakantiepark. Daar hadden ze het eveneens over de Druiventros.”



‘Schoonmoeder bekend probleem’

Vooral zijn band met zijn schoonmoeder wordt dan besproken. “Het is een bekend probleem. Er wordt veel over gezongen en geschreven. Iemand vertelde me dat hij het al veel vond om één keer in de drie weken zijn schoonmoeder te bezoeken. Ik zie haar bij wijze van spreken dag en nacht, maar ik heb er echt een goed contact mee.”



“Bovendien zie ik De Druiventros als onze gezamenlijke trots. Het is ooit als een klein café begonnen, maar we kunnen er niet omheen dat er wat moest gebeuren. Dan denk ik aan de hardware, zoals het interieur. De software mogen we echter niet vergeten: de mensen die hier al een jaar of dertig, vijfendertig werken. Hun betrokkenheid is heel belangrijk. Ik zie het als onze taak om daar iets nieuws omheen te bouwen.”



‘Absoluut geen spijt’

Liefhebbers kunnen nog twee afleveringen genieten van de serie. Janny en Rob zijn blij met alle aandacht, maar ze hopen dat na afloop de rust zal weerkeren. “Ik heb er absoluut geen spijt, maar over een vervolg zou ik toch moeten nadenken.“



“Eén van de redenen om mee te doen was de gratis publiciteit. Het is echter wel enorm wennen: je word een half jaar onder de loep gelegd en ik had nooit verwacht dat dit programma zoveel teweeg zou brengen. Ik zeg maar zo: we kunnen niet zingen, we kunnen niet goochelen, we werken gewoon in de horeca.”