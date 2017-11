Toppers van Oranje blazen De Ster in Nieuwkuijk nieuw leven in

NIEUWKUIJK - Oude tijden herleven in Nieuwkuijk. Dit voorjaar gingen de deuren van uitgaansgelegenheid De Ster nog 'definitief' dicht na een faillissement. Maar niets is wat het lijkt. Op zondagmiddag stralen de Hollandse sterren er als vanouds. John de Bever, Dries Roelvink, Rob van Daal en vele anderen stappen weer op het podium.

De Ster is even beroemd als berucht. Hollandse artiesten presenteerden daar hun nieuwste cd, Omroep Brabant presenteerde er de carnavalskrakers van het seizoen in het Knotskrakerfestival. Maar er was ook overlast voor de buren, die met succes de deuren van de discotheek lieten sluiten. En in het voorjaar was er dan het faillissement en een openbare verkoop van de inboedel.



LEES OOK: Speuren naar herinneringen in inboedel failliete disco De Ster Nieuwkuijk



Maar er kwamen nieuwe eigenaars. In september ging De Ster weer open en sindsdien is er weer feest. Met dus op zondagmiddag de Toppers van Oranje.