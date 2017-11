Auto over de kop op A2 bij Eindhoven, vrouw zwaargewond naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Op de snelweg A2 bij Eindhoven is zondagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt. Ze zat als enige in een auto, die door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Het ongeluk gebeurde rond drie uur bij knooppunt De Hogt.

Direct na de melding werden brandweer en ambulance ingeschakeld. De A2 moest even worden afgesloten, omdat er een traumahelikopter moest landen.



De vrouw, die als enige in de wagen zat, is naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg gebracht.