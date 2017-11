Mathieu van der Poel weer als vanouds bij DVV-Trofee in Hamme

HAMME - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zondag revanche genomen voor zijn zeldzame nederlaag van zaterdag in de wereldbeker. In de cross van Hamme, de derde om de DVV-Trofee, won de man uit Hoogerheide. Wereldkampioen Wout van Aert finishte als tweede.

De Belg had zaterdag in het Duitse Zeven geprofiteerd van materiaalpech vroeg in de race van Van der Poel. Die werd tweede nadat hij de eerste vier wereldbekercrossen had gewonnen.



De getergde Van der Poel reed al in de eerste ronde weg bij zijn concurrenten van wie de Belg Michael Vanthourenhout derde werd, net voor Corné van Kessel uit Veldhoven.



Lars van der Haar, de winnaar van de eerste cross uit de DVV-reeks, eindigde in Hamme als zevende. Hij staat nog wel tweede in het klassement achter Van der Poel.