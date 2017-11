Nicky (16) wint WNF-Frans Lanting Photo Award: 'Op deze foto werd de jury verliefd'

RIJEN - “Op deze foto werd de jury een beetje verliefd. En als je verliefd bent, kun je het niet meer laten gaan.” Met deze woorden werd de foto van de 16-jarige Nicky van Opstal uit Rijen geroemd. Ze won zondagmiddag een WNF-Frans Lanting Photo Award in de categorie Young Talent.

Nicky maakte een foto van schelpen op het strand van de Noordzee, maar het lijken wel vlinders. “Je kunt er bij wegdromen”, aldus de jury.



Nederlandse natuurfotograaf

De prijsuitreiking van de WNF-Frans Lanting Photo Awards was zondag in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Lanting is een Nederlandse natuurfotograaf en werkt in de Verenigde Staten. Hij zat in de jury bij de verkiezing.



Naast de natuurfotograaf bestond de jury uit presentator Humberto Tan, model Kim Feenstra, fotograaf Jasper Doest en Marieke Wiegel van het Nederlands Fotomuseum. Ze keken bij de foto’s naar het resultaat, maar ook naar het verhaal achter het beeld.



Er werden in totaal vier prijzen uitgereikt in verschillende leeftijdscategorieën. In het Fotomuseum is in de ontvangsthal een expositie van alle foto’s die genomineerd waren.