PSV kritisch over tweede helft tegen Excelsior: 'Wordt 't toch weer billenknijpen' [VIDEO]

ROTTERDAM - Na afloop van de moeizame zege bij Excelsior ging het bij PSV vooral om dat cruciale moment vlak na rust en de slechte helft erna. De derde Eindhovense treffer van Luuk de Jong werd onterecht afgekeurd, waarna het nog akelig spannend werd in Rotterdam. ‘Het was gewoon een 100% goal.’

“Een cruciale beslissing”, aldus De Jong. “Dan was het een hele andere wedstrijd geweest en zij er geen geloof meer in gehad. Kort daarna valt de 1-2 en wordt ‘t toch weer billenknijpen. Dat doen we zelf niet goed. Vooral de tweede helft was te slordig. In de eerste helft spelen we goed, komen we verdiend 2-0 voor en is er niks aan de hand.”



LEES OOK: Jeroen Zoet uitblinker bij PSV in moeizame winstpartij bij Excelsior



“In de eerste helft waren we heer en meester. Dat vergeet je uit te breiden. Dan krijg je een naïef tegendoelpunt tegen en kom je de hele tweede helft onder druk te staan”, meende ook Jorrit Hendrix.“Wij hadden onze taken beter moeten uitvoeren”, zei Jeroen Zoet, die daarna uitgroeide tot uitblinker. “We staan nog steeds bovenaan en eigenlijk kan en moet het alleen maar beter. Dat is positief.”