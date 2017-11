Automobilist rijdt tegen woning in Helmond en gaat ervandoor

HELMOND - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een gevel van een woning geramd. Ondanks dat de auto flink is beschadigd, is de bestuurder wel doorgereden.

Het opmerkelijke incident gebeurde tussen 0.30 en 1.00 uur 's nachts bij een woning aan de Jan Stevensstraat in Helmond. De bewoner was op het moment van de aanrijding thuis en lag op de bank, ter hoogte van de plek waar de auto de gevel ramde. De buitenmuur is flink ingedeukt.



Het gaat om een groen metalic Renault Megane Scenic uit 1997. Bij de aanrijding is ten minste één koplamp stuk zijn gegaan. Op de plek zijn ook andere auto-onderdelen achtergebleven. De politie probeert de eigenaar te achterhalen door de nummers op die auto-onderdelen na te trekken. Ook zoekt de politie naar getuigen.