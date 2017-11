Luuk Maas en Robin van Riel, talenten van de toekomst

HILVARENBEEK - Hun doel is helder: de Olympische Spelen. Maar tot het zover is willen de Tilburgers Robin van Riel (17) en Luuk Maas (17) vooral heel veel ervaring opdoen met hardlopen. Zoals zondagmiddag bij juniorenwedstrijd van de Warandeloop, waar ze door de modder over heuvels en boomstammen moesten rennen. En dat was best zwaar.

Zondagmiddag, vlak voor de wedstrijd, waren de verwachtingen bij de jongens nog niet zo hoog. "Ik hoop voorin te eindigen, ik wil het maximale eruit halen vandaag", vertelt Robin van Riel voor de wedstrijd. "Ik denk dat het een spannende strijd gaat worden. Er zijn een paar jongens erg aan elkaar gewaagd voorin", vult Luuk Maas aan.



De twee gaan allebei nog naar school, maar de sport staat voor beiden op één. Robin van Riel loopt het liefst de 800 en 1500 meter op de baan. Het is volgens hem eerlijker dan de cross, over heuvels en boomstammen. "Op die afstanden loop je altijd hetzelfde aantal rondes. Op de cross varieert de afstand en parcours."



Voor hem zijn dit ook de afstanden die hij het liefst op de Olympische Spelen wil lopen. Hij denkt niet dat hij in 2020 al in Tokyo staat, maar aanwezig zijn op de Olympische Spelen van 2024 moet volgens hem haalbaar zijn. "Natuurlijk probeer je elk seizoen het maximale eruit te halen. Tokyo is waarschijnlijk te vroeg, maar Parijs/Los Angles is wel mijn doel." En zijn droom: "De Olympische finale winnen natuurlijk."Ook Luuk Maas denkt dat Tokyo te vroeg voor hem komt. "Maar zeg nooit, nooit". En ook de droom van Luuk is niet verrassend. "De Olympische Spelen natuurlijk, dat is het hoogst haalbare doel. Alleen al voor het meedoen zou ik tekenen."Het zijn mooie dromen, maar uiteindelijk bleek bij de finish dat er nog flink getraind moet worden. Luuk werd vijfde, Robin tiende. Nadat beide aan het begin van de wedstrijd wel voorop gelopen hadden. "Ik hoopte vandaag werd op het podium te eindigen. Dus ik ben best wel teleurgesteld", vertelt Luuk.Zijn vijfde plek betekent ook dat hij waarschijnlijk niet naar het Europees kampioenschap kan. Zijn tijd is hiervoor te langzaam. "Ik was wel de derde Nederlander, maar dat is maar een troostprijs."Ook Robin had het lastig. "Het tempo brak me en ik moest steeds corrigeren. Dit heeft me waarschijnlijk de kop gekost. Maar ik heb mijn best gedaan."