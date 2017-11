Publiek houdt van boyband Fource, maar geen zege in Europese finale Junior Songfestival

TBILISI - Boyband Fource is als vierde geëindigd tijdens de Europese finale van het Junior Songfestival in Tbilisi (Georgië). De eindzege ging naar een zangeres uit Rusland. De deels Brabantse band kreeg voor 'Love me' wel veruit de meeste stemmen van het publiek, maar dat was te weinig voor de hoofdprijs.

Tijdens de eerste stemmingsronde moest Fource zich neerleggen bij een plaats in de middenmoot. Op grond van de resultaten van de vakjury leek de inzending van het organiserende land te gaan winnen, maar de online stemming gooide alles om.



Het was na een zenuwslopende stemming Rusland dat de eerste plaats overnam van Georgië. Fource bleef heel lang in de strijd als beste deelnemer in de ogen van de kijkers en kreeg zelfs ook de meeste punten. Dat totaal en de score van de vakjury leverden de vierde plaats op."Moeders, hou je dochters thuis" en "wat een energie". Jan Smit, die de live uitzending op tv becommentarieerde, was na het optreden van de vier jongens optimistisch gestemd. Ze moesten als derde aan de bak en dat zou wel eens in hun voordeel kunnen zijn, zo werd voorspeld.Uiteindelijk moesten Jannes Heuvelmans uit Berkel Enschot, Max Mies uit Roosendaal, Niels en Ian zich dus tevreden stellen met de vierde plaats. Desondanks zullen ze met veel plezier terugkijken op hun verblijf in Georgië. Dat pakt niemand hen meer af. De groep keert maandagochtend terug in Nederland.De jongens wonnen in september de Nederlandse versie van het Junior Songfestival; in oktober ging de videoclip van hun 'Love me' onine. Ralf Mackenbach uit Best blijft de enige Brabander die dit songfestival op zijn naam heeft geschreef. Hij was in 2009 de beste met 'Click Clack'