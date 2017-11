Bestuurder gaat er vandoor na aanrijding, slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

ZEELAND - Een voetganger is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Zeeland. De automobilist ging er na het ongeluk vandoor. De politie is op zoek naar de bestuurder.

Het slachtoffer was na de aanrijding niet aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.



Traumaheli

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur op de Tweehekkenweg. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter.



De politie doet onderzoek naar de aanrijding.