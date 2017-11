Brabantse kerken op voor iedereen tijdens allereerste Open Kerkdag

DE MOER - Waar je ook komt in Brabant, ergens in de verte is er altijd een kerktoren te zien. Ze zijn niet alleen bepalend voor het ons landschap, maar ook voor de Brabantse cultuur. Om dit nog eens extra te benadrukken, openden honderden kerken vandaag hun deuren tijdens de allereerste Open Kerkendag.

In de Moer werden de deuren van de Sint Joachimkerk demonstratief geopend door commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Hij kreeg hulp van de bisschoppen van Breda en Den Bosch.



Grote betekenis

"Kerken hebben voor veel mensen een hele belangrijke en grote betekenis", vertelt Van de Donk. "We zijn erin gedoopt. Sommige van ons hebben er hun communie gedaan of zijn er in getrouwd. Het leven eindigt er voor veel mensen ook."



Steeds meer Brabantse kerken komen leeg te staan. In de komende jaren moeten ruim 200 kerken een nieuwe functie krijgen. Kerken kunnen bijvoorbeeld worden omgebouwd tot een guesthouse of tot discotheek.



Niet plezierig

Volgens pastoor Peter Luijckx zijn deze transformaties voor veel gelovigen wel even wennen. "Het is moeilijk. In onze ogen blijft de kerk toch het godshuis en de plek waar je het geloof viert. Ik denk niet dat het plezierig wordt gevonden als er een supermarkt in wordt gevestigd, of een discotheek"