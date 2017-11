Nog maar achttien en toch al eigenaar van honderd panden, 'beetje curieus'

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven heeft ontdekt dat een man van achttien jaar in het bezit is van honderd panden. Burgemeester John Jorritsma noemde dit zondag, in het tv-programma Buitenhof, op zijn zachtst gezegd ‘een beetje curieus’. Te meer daar de jonge woningeigenaar ‘in zijn leven nog geen scheerapparaat heeft gezien’, zo voegde hij er fijntjes aan toe.

De Eindhovense burgemeester voerde het op als voorbeeld van de manier waarop de samenleving betrokken is bij de infiltratie door de onderwereld. “Bewust of onbewust”, zo zei hij ook.



'Regio Eindhoven'

Zijn woordvoerder wilde desgevraagd alleen kwijt dat het specifieke geval in de regio Eindhoven speelt dan wel heeft gespeeld. Het is dan ook niet duidelijk of de 18-jarige man is aangehouden en of hij in zijn eentje opereert of heeft geopereerd.



Jorritsma had het tijdens het gesprek verder over wijkkoningen. Dat zijn volgens hem jongens en meisjes die onverklaarbaar vermogend zijn en er een leven op nahouden, die niet overeenkomt met wat er op hun salarisstrook straat.



'Horen, zien en zwijgen'

Ook wees hij op criminelen, die noodlijdende voetbalverenigingen in hun greep houden. “Dat gaat dan van het sponsoren van shirtjes tot het beheersen van de kantine. Vaak is er dan sprake van een situatie van horen, zien en zwijgen.” Met als gevolg dat louche lui hun gang kunnen blijven gaan.



Jorritsma besefte in het discussieprogramma dat criminaliteit van alle tijden is en zal blijven, maar ook dit dat geen reden is om bij de pakken neer te zitten. Hij toonde zich blij met de honderd miljoen die het rijk wil uittrekken voor het bestrijden van ondermijnende activiteiten in Zuid-Nederland.



'Olifant op mug'

Jorritsma sprak van ‘een eerste signaal’. Op de vraag of dit bedrag voldoende is, liet hij een resoluut ‘nee’ volgen. Eerder bepleitte het provinciebestuur al een bijdrage van 150 miljoen euro voor alleen Brabant. “Er gaan miljarden om in de drugsindustrie. Dit is als schieten met een olifant op een mug”, aldus Jorritsma.



Hij snapt dat door de aanpak van het probleem in Brabant een waterbedeffect ontstaat en criminelen uitwijken. Jorritsma hoopt dat andere provincies bij hun maatregelen gebruik maken van de kennis die in Brabant is opgedaan met het beteugelen van vooral drugsgerelateerde misdrijven.



Veel aandacht uit Den Haag

Over aandacht uit Den Haag heeft Jorritsma overigens niets te klagen. Pas kreeg hij bezoek van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. Afgelopen woensdag werd minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tijdens zijn eerste werkbezoek aan Brabant uitgebreid bijgepraat over de misdaad in het zuiden.



En komende vrijdag brengt de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een ‘werkbezoek ondermijning’ aan de regio Eindhoven.