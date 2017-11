Michael van Gerwen op shortlist voor Sportman van het Jaar

HILVERSUM - Michael van Gerwen staat op de shortlist om gekozen te worden tot Sportman van het Jaar. Even terecht als toch verrassend: vorig jaar werd de wereldkampioen uit Vlijmen niet eens genomineerd omdat darts niet aan alle criteria zou voldoen.

Van Gerwen veroverde begin dit jaar de wereldtitel en won in mei ook de Premier League. Tevens schreef de Brabander de Grand Slam of Darts, de Masters en de World Series of Darts Finals op zijn naam.



In totaal telt de shortlist elf namen. Tom Dumoulin, Sven Kramer, Max Verstappen en Ferry Weertman zijn net als vorig jaar weer genomineerd. Verder bestaat de lijst uit Dylan Groenewegen, Bauke Mollema, Sjinkie Knegt, Kjeld Nuis, Jan Smeekens en honkballer Kenley Jansen.



Uit de shortlists zal een vakjury volgende week zondag de drie genomineerde sporters kiezen. Het Sportgala vindt op 19 december plaats in Amsterdam.