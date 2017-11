Michael van Gerwen finalist na pak slaag voor Justin Pipe

MINEHEAD - Michael van Gerwen heeft zondagavond met speels gemak de finale bereikt van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead. De wereldkampioen uit Vlijmen sloopte in de halve eindstrijd Justin Pipe.

Van Gerwen ging na de eerste pauze met 3-2 aan de leiding en zette toen de turbo aan: 8-2. Pipe gooide niet eens heel beroerd, maar was simpelweg kansloos tegen het Brabantse geweld.



In de laatste leg gooide Van Gerwen als toetje nog bijna 170 uit, maar dat mislukte met bullseye. Even later was het alsnog raak: 11-3.