Vrouw verliest macht over het stuur, auto belandt op zijn kop in woonwijk

TILBURG - Een automobilist heeft zondagavond in een woonwijk inTilburg de macht over het stuur verloren waardoor de auto over de kop vloog. De vrouw wist zelf uit de auto te komen. Ze raakte lichtgewond.

De vrouw ramde op de Veldhovenring twee geparkeerde auto's en vloog daarna over de kop. Eén van de geparkeerde auto's was zo zwaar beschadigd dat die moest worden weggetakeld. De weg was tijdelijk afgesloten.



Waardoor de vrouw de macht over het stuur verloor, is niet bekend.