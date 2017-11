Auto slaat over kop en belandt in de greppel naast de A58

TILBURG - Een auto is zondag rond middernacht uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen op de A58 bij Tilburg.

De bestuurder verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, raakte een boom en kwam in een greppel tot stilstand.



Zwaar beschadigd

De bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. De auto is zwaar beschadigd.



Vanwege het ongeluk werd een rijstrook afgesloten.