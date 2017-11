Lichaam van de vermiste man uit Bergen op Zoom is gevonden

Het lichaam werd gevonden in het water aan de Beneden Sasweg. (Foto: GinoPress)

DE HEEN - De politie heeft zondagavond het lichaam van de vermiste man uit Bergen op Zoom gevonden in het water aan de Beneden Sasweg in De Heen.

De vondst werd gedaan tijdens het voorbereiden van een zoektocht die maandag zou plaatsvinden.



Geen misdrijf

De man uit Bergen op Zoom was woensdagmiddag voor het laatst gezien, in de haven van De Heen.



Er is geen sprake van een misdrijf, meldt de politie.