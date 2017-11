'Nu pannenkoeken en een milkshake!', Nicky Opheij viert feestje ondanks mislopen Miss Universe-titel

LAS VEGAS - Geen Miss Universe-titel voor Nicky Opheij. Het topmodel uit Handel mocht meedoen aan de internationale verkiezing nadat zij in oktober werd verkozen tot Miss Nederland. In het Amerikaanse Las Vegas moest ze het opnemen tegen 21 andere meiden. De titel ging maandagochtend uiteindelijk naar Miss Zuid-Afrika.

"Ik ben helemaal gelukkig met hoe ik het heb gedaan", vertelt Opheij. "Natuurlijk ben ik wel een beetje teleurgesteld, maar ik heb een geweldige avond gehad."



De avond begon met een generale repetitie. "Die ging heel goed", vertelt het Handelse topmodel. "Vervolgens gingen we allemaal de make-up in. Daarna begon de grote finale."Daar had ze naar eigen zeggen een 'geweldige opening', maar ondanks dat mocht ze niet door naar de volgende ronde. "Vanaf dat moment was ik alleen nog op de achtergrond te zien. Maar het was echt geweldig, met geweldige dansers en alle meiden samen... het was superleuk."Ze noemt haar concurrenten, die wel door mochten strijden om de titel, 'allemaal heel leuk, knap en lief'. "Maar ik vond dat ik er zelf ook wel tussen had gepast."De afgelopen weken stonden voor Opheij volledig in het teken van deze Miss Universe-verkiezing . Het wordt nu dus even afkicken voor haar. "Ik ga zometeen pannenkoeken eten en een aardbeienmilkshake drinken. En ik denk dat er ook nog wel een cocktailtje in gaat. We gaan het gewoon vieren, hoe dan ook."