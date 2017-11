Aansluiten in de file op de A2: 20 kilometer rond Den Bosch

EINDHOVEN - Op een aantal snelwegen in Brabant staat het verkeer maandagochtend in lange files door een combinatie van slecht weer en ongelukken.

De VID spreekt van een zware spits.



Vooral op de A2 staat het vast: tussen Vught en Zaltbommel is de file rond half acht bijna 20 kilometer en tussen Maarheeze en Leenderheid 5 kilometer.



Maar ook op de A58 is het raak: tussen Breda en Eindhovens staat opgeteld 12 kilometer. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Oss staat 11 kilometer.Maandagochtend trekken zware buien van het westen naar het oosten over het land, waarvan het verkeer veel hinder ondervindt. Even na half acht stond er in totaal bijna 700 kilometer file.