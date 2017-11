Automobilist gewond bij ongeluk op Zevenbergseweg in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een automobilist is maandagochtend gewond geraakt toen hij in Etten-Leur met zijn auto op een vrachtwagen botste.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht op de Zevenbergseweg. Vanwege de ernst van het ongeval kwamen meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter ter plaatse.



Gewond

De brandweer heeft het dak van de auto geknipt en het slachtoffer uit het wrak bevrijd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.



In de auto zaten ook twee kinderen. Volgens omstanders raakten zij niet ernstig gewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.