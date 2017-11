Man trekt vuurwapen in café en bedreigt andere kroegbezoeker

OSSENDRECHT - Een man van 42 is zondagnacht door de politie gedwongen om uit een café in Ossendrecht te komen. Kort daarvoor was een melding binnengekomen dat hij een andere cafébezoeker bedreigd zou hebben met een vuurwapen.

De politie ging naar de kroeg aan de Zuster Marie Adolphinestraat en de agenten namen buiten positie in. Met megafoons riepen ze de verdachte op om naar buiten te komen. Dat deed de man even later ook. Hij moest op zijn knieën gaan zitten en werd in de boeien geslagen.



Vuurwapen gevonden

De politie doorzocht daarna het café en vond het wapen. De verdachte werd meegenomen voor verhoor. De bedreiging zou mogelijk te maken hebben met een verkeersruzie eerder.