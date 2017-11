Pieten Sinterklaas Move van Party Piet Pablo al 25 miljoen keer bekeken

OPLOO - Het is een getal dat er niet om liegt: de Pieten Sinterklaas Move van Party Piet Pablo, een YouTubefilmpje uit 2013, is inmiddels ruim 25 miljoen keer bekeken. In de video rapt, zingt en danst de 26-jarige Okke Verberk uit Oploo. Hij wordt gefilmd in een hot tub, in een Amerikaanse slee en al streetdancend.

Producent Alex Mensen van Onder Andere Producties weet wel waar het succes aan te danken is: "De clips zijn vernieuwend. Traditionele sinterklaasliedjes zijn traag, terwijl kinderen houden van hupsen en springen."



Het productiebedrijf vindt zijn eigen (lichtbruine) pieten hipper. "Party Piet Pablo heeft een baseballcap op, en doet challenges: hoeveel pepernoten kan ik tegelijkertijd in mijn mond stoppen?"

Op het randje

Voor de jonge doelgroep is Pablo een 'grote jongen' die stoere dingen doet. "Liefst dingen die een beetje op het randje zijn. We werken totaal anders dan het Sinterklaasjournaal, waar over elk grapje tien keer vergaderd moet worden."

De Pieten Sinterklaas Move stamt uit 2013. "De kleintjes luisteren net zo makkelijk naar een liedje van vorig jaar of eerder. En niet per se alleen in deze sinterklaastijd. Van de zomer stond ik op een camping en hoorde ik een liedje van ons. En helaas voor de ouders kijken ze het fimpje vaak meerdere keren achter elkaar op hun tablet."