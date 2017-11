Tilburger wil hennepafval dumpen maar wordt op heterdaad betrapt

RIJEN - Een man van 62 uit Tilburg is zondagavond betrapt toen hij vier zakken met hennepafval in de natuur wilde dumpen. Dat gebeurde op de Flaassendijk in Rijen.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zag een auto staan. Daarnaast stond een man die een vuilniszak weggooide. De BOA hield de man aan en seinde de politie in.



Vier zakken afval maar geen kwekerij

In totaal had de man vier zakken met hennepafval bij zich. Dat afval en de auto waar de Tilburger in reed werden in beslag genomen en de man zelf werd opgepakt voor verhoor. Agenten zijn in zijn huis en het huis van een familielid gaan kijken om te zien of daar een hennepkwekerij zat. Maar dat was niet het geval.