Vlijmense Corinne zit vast op Bali: 'De vulkaan is heel dreigend op dit moment'

SANUR - Corinne van der Heiden (55) uit Vlijmen zit vast op het Indonesische eiland Bali. Oorzaak is de vulkaan Agung. Die spuwt sinds maandagochtend vroeg een kilometershoge rookpluim uit van as en stoom. In de krater is magma zichtbaar. De Indonesische autoriteiten hebben het dreigingsniveau opgeschaald naar het hoogste niveau. Het vliegveld is gesloten en dus kan Van der Heiden niet met het vliegtuig naar Nederland. Net zoals honderden landgenoten.

"De vulkaan is hier het gesprek van de dag", vertelt Van der Heiden. "Vanuit de Nederlandse media lezen we over paniek, maar onrust is er hier niet", benadrukt ze. "Wij zitten in Sanur. Dat ligt op ongeveer vijftig kilometer van de vulkaan. Het as komt wel onze kant op. Dat is de reden waarom het vliegveld sinds zeven uur maandagochtend dicht is."



Tot de vliegtuigen weer mogen vertrekken, kan Van der Heiden in haar hotel blijven. "Het is allemaal heel netjes geregeld." Wanneer het vliegveld weer opengaat, was maandagochtend nog niet duidelijk. "Het hangt allemaal af van de windrichting en of de vulkaan - want die is heel dreigend op dit moment - nog verder uitbarst. Anders blijven we lekker nog even hier."



Gelaten

Van der Heiden omschrijft de sfeer op het eiland ondanks alles als 'gelaten'. "Je ziet bij de mensen een houding van 'het is nu eenmaal zo'. Ze kunnen het toch niet veranderen."



De Indonesische overheid probeert maandag uit alle macht mensen van de berg te krijgen. "Heel veel mensen bevinden zich nog op de helling", weet de Vlijmense. "Die hebben het nieuws nog niet meegekregen. Ze moeten allemaal naar evacuatiekampen. De toeristen worden goed geïnformeerd. Wat dat betreft merk je er verder niets van. Hoe raar dat ook klinkt."



Mondmaskers en oogbescherming

Toch houdt Van der Heiden de officiële instanties goed in de gaten. "We hebben in het hotel voorbereidingen getroffen: extra voedselvoorraad ingeslagen, extra water, mondmaskers, oogbescherming... Als de as nog erger wordt, moeten we natte handdoeken voor de kieren van ons appartement leggen. Dat soort instructies krijgen we wel. Ook de vliegmaatschappij houdt ons goed op de hoogte."



Het reisbureau had voorgesteld de nacht op het vliegveld door te brengen. "Maar dat gaan we niet doen, hebben we gezegd. Je kunt toch niet de hele nacht op het vliegveld zitten wachten?"