Gemeente Geertruidenberg koopt failliete jachthaven Hermzenzeil

GEERTRUIDENBERG - De gemeente Geertruidenberg koopt met hulp van de provincie de failliete jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk. Dat maakte de gemeente maandagochtend bekend. De geplande veiling van de jachthaven gaat niet meer door. Met de aankoop wordt voorkomen dat de jachthaven in criminele handen komt. Er waren aanwijzingen dat criminelen bij de veiling hun slag hadden willen slaan.

De curator verkocht met toestemming van justitie de jachthaven voor 1,75 miljoen euro, waarvan de gemeente 750.000 euro voor haar rekening neemt. De rest neemt de provincie voor haar rekening.



De provincie nam al eerder de hypotheekschuld van de jachthaven over. Dit deed zij om te voorkomen dat het bedrijf in handen van criminelen zou vallen en er opnieuw een Fort Oranje zou ontstaan.Jachthaven Hermenzeil werd vorig jaar failliet verklaard vanwege een grote belastingschuld. De jachthaven met camping, café en botenhandel had geen beste naam. Sinds 2014 waren er sterke aanwijzingen van criminele activiteiten op jachthaven. Twee jaar geleden was er nog een grote inval van de politie. “We willen van Hermenzeil weer een veilige plek maken”, aldus burgemeester Willemijn van Hees van Geertruidenberg.

Buitenspel

De provincie wordt geen (mede-)eigenaar van de jachthaven maar laat wel de verkoopvoorwaarden aanscherpen om criminelen buitenspel te zetten. Een nieuwe eigenaar zal onder meer streng worden gescreend. Bij een toekomstige verkoop van de jachthaven delen de gemeente en provincie de eventuele winst of het verlies. De exacte opbrengst is niet te voorspellen.



Externe beheerder

De gemeente stelde inmiddels een externe beheerder aan voor de jachthaven. Die neemt maatregelen voor de toegang tot jachthaven en bewaakt de haven. Bewoners van de chalets en bezitters van boten moeten zich vanaf nu legitimeren.