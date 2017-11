Aangereden vader van drie kinderen is zwaargewond, maar aanspreekbaar

ZEELAND - De vader die zondagmiddag in Zeeland zwaargewond raakte toen hij zijn kinderen probeerde te beschermen voor een aanstormende auto, is inmiddels aanspreekbaar. Hij ligt voorlopig nog in het ziekenhuis met verwondingen aan hoofd en been.

De 42-jarige man liep met zijn kinderen in de berm en werd geschept. Volgens de politie reed een bestuurder op de Tweehekkenweg in op het jonge gezin dat naast de weg liep.

Waarom ze daar liepen, is niet bekend. De vader werd aangereden toen hij zijn kinderen in veiligheid wilde brengen. De rest van het gezin, een vrouw en drie jonge kinderen, bleef ongedeerd.

Beschadigde auto

Terwijl het slachtoffer gewond op de weg lag, ging de automobilist er vandoor. De politie heeft later in Schaijk een verdachte aangehouden. De man bleek te veel gedronken te hebben.

De 56-jarige verdachte is aangehouden bij zijn woning. Agenten vonden daar ook een beschadigde auto. De politie kwam de man op het spoor na onderzoek. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen. Ook is zijn auto in beslag genomen.