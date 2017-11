Buurt als de dood voor uitvaarthuis in hun straat

SLEEUWIJK - Uitvaartondernemer Monique van Delzen wil bij haar huis aan het Kees van de Sandeplein in Sleeuwijk een informatiecentrum en opbaarkamer vestigen, maar dat mag niet. Sommige buurtbewoners rillen bij de gedachte dat er regelmatig een rouwauto de straat in zou komen rijden.

Een paar buurtbewoners startten een handtekeningenactie om te voorkomen dat Monique een vergunning zou krijgen. Hun actie slaagde: de gemeente verleent voorlopig geen vergunning.



Parkeeroverlast is een van de problemen die de buurt én de gemeente nu noemen. "Dat is raar want ik denk dat er niet veel meer te zien is dan 1 of 2 keer per maand een rouwauto door de straat", zegt Moniek.



Goed idee

Moniek wil in het huis naast haar eigen huis een rouwinformatiecentrum starten plus een rouwkamer, waar overledenen opgebaard kunnen worden. "Er is behoefte aan zo'n locatie in huiselijke sfeer, omdat over een overlijden praten voor veel mensen heel belangrijk kan zijn."





Moniek gaat nu eerst met de gemeente in gesprek over de vergunning en hoopt daarna de buurt te kunnen overtuigen. "Ik hoop een proefperiode te krijgen om te laten zien dat het meevalt", besluit ze.