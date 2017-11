Toine neemt bij elke fietstocht door de Kampina een afvalblikje mee, de teller staat op 100

OISTERWIJK - De stapel blikjes in zijn achtertuin groeit en groeit, inmiddels zijn het er al honderd. Toine Cooijmans uit Boxtel komt het zwerfafval om de haverklap tegen en raapt bij elke fietstocht één blikje op. “Het is een kleine moeite."

Toines fietsroute naar zijn werk loopt door de Kampina, tussen Boxtel en Oisterwijk. Hij stoort zich enorm aan blikjes in de berm: "Zelfs midden in een natuurgebied vind je blikjes."





Missie geslaagd, want het signaal is gegeven. Toch wil Cooijmans meer, want hij heeft de smaak te pakken. Veel van de gevonden blikjes - 40 van de 100 - zijn van Bavaria. "Ik ga een nette brief aan topman Peer Swinkels van Bavaria schrijven", vertelt Toine. "Die zou moeten meehelpen dat er niet zoveel rotzooi in de natuur terechtkomt."Het zijn niet de producenten die de blikjes in het natuurgebied gooien, maar toch kunnen zij daar iets aan doen, vindt Toine. "Statiegeld op blikjes wordt al heel lang tegengehouden, door juist te lobbyen voor statiegeld op blik zal het afval in de natuur flink minder worden. En daar spreek ik hem op aan."Cooijmans staat niet alleen, 21 organisaties in Belgie en Nederland pleiten vandaag voor het invoeren van statiegeld op PET-flesjes en blikjes . Dat merkt Cooijnmans ook: "Het onderwerp leeft breed, dat leid ik ook af uit de vele reacties op mijn tweets."