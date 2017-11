IKEA-mishandeling: 'knokploeg' No Surrender gooide president uit de club

BREDA - "Laf en zinloos geweld". Zo noemde de officier van justitie de vechtpartij op het voorplein van de IKEA in Breda vorig jaar. Vier leden van motorclub No Surrender die een prominent clublid mishandelen en ontvoeren, tussen winkelende mensen. De officier van justitie eiste maandag tegen alle vier de mannen celstraffen voor dit openlijk geweld en de ontvoering. Ze zouden vijftien maanden de cel in moeten, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De vechtpartij was op woensdagmiddag 21 september, op het voorplein van de IKEA in Breda. Centraal in het bewijs zijn bewakingsbeelden. Daarop is te zien hoe de vier mannen in een BMW arriveren. Slachtoffer John L. staat ze op te wachten. Hij is dan nog de president van de Bredase chapter van No Surrender.



Ouders met kinderen

In de rechtszaal werd maandagmiddag de bewakingsvideo afgespeeld. Daarop is te zien hoe klanten van het woonwarenhuis hun pakketten met meubels in de achterbak laden. Een vader en moeder met twee jonge kinderen in een wandelwagentje die naar de winkel gaan en bij het zebrapad nietsvermoedend de verdachten passeren. De mannen komen daar niet om te winkelen.



Na een gesprek met het slachtoffer gaan ze ineens schoppen en slaan. Ooggetuigen bellen 112. Melders zeggen dat ze een vechtpartij zien en dat een man wordt meegenomen. Een van de melders zegt dat hij bedreigd wordt door de mannen.



'Als een debiel'

Dan scheurt de Passat met hoge snelheid van de parkeerplaats af. "Ze rijden er als een debiel vandoor", zegt een van de ooggetuigen. De auto met John L. en twee andere rijdt naar Rijsbergen.



De politie komt er al snel achter wie de ontvoerde man is en plaatst met spoed een tap op zijn mobieltje. In de tapkamer onderschept de politie die avond een bericht: 'Brothers, ik heb de spijtige mededeling dat pres. Johnny onze club heeft verlaten'.



Opgezwollen ogen

Die avond komt het slachtoffer rond 19.00 uur thuis. 's Nachts gaan agenten bij hem langs. Ze zien opgezwollen ogen en een jukbeen. Maar L. wil geen aangifte doen.



De zaak komt in een stroomversnelling als de bewakingsbeelden worden getoond in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. De politie pakt dan de verdachten op in onder meer Rotterdam en Zeeuws Vlaanderen.



'Bad standing'

Waar ging die vechtpartij nou over? Dat was een van de vragen tijdens de rechtszaak. Een van de vier verdachten vertelde dat het over een dierbaar horloge ging. Een erfstuk, dat kapot was. Johhny zou dat laten maken maar het duurde lang en de verdachte wilde opheldering. "Volstrekt ongeloofwaardig", reageerde de officier van jusitie. Een van de verdachten vertelde dat de IKEA wel vaker werd gebruikt als ontmoetingsplaats voor de motorclubleden.



Volgens het OM zijn de vier verdachten de sergeant at arms (die de orde in de club bewaakt) een nomad (die conflicten oplost) en twee security-mensen van de No Surrender. Ze waren daar om John L. 'eruit te gooien'. Een 'bad-standing' heet dat in kringen van motorclubs.



Intimidatie

"Laf en zinloos geweld. In hun beleving is dit normaal." De officier van justitie stond ook stil bij de ooggetuigen die bedreigd werden. "Dat verdachten getuigen intimideren neem ik ze kwalijk. Het kleurt de manier waarop ze hun regels zelf bepalen."



De verdachten gaven op de zitting toe dat ze er bij waren en klappen uitdeelden. De mannen zeiden spijt te hebben en te betreuren dat ze sloegen. Maar de ontvoering, die ontkenden ze in alle toonaarden. Ze ontkenden ook dat dit iets met de club te maken heeft en suggereerden dat het een prive-kwestie was.



Heksenjacht tegen motorclub

"Een uit de hand gelopen ruzie", zo noemde een van de advocaten het incident. De advocaten

vinden dat er onvoldoende bewijs is voor de ontvoering en willen dat de mannen onmiddellijk worden vrijgelaten. Verder hadden de advocaten kritiek op de manier waarop het OM de link legt tussen deze zaak en de motorclub No Surrender. "De media hebben het erger gemaakt dan het is", zei een van de verdacht tot slot van de zitting. "Een heksenjacht", noemde een ander het.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.