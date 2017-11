Wat zijn de slechtste en beste tafelmanieren? Vul de enquête in!

EINDHOVEN - Nog even en we zitten rondom het kerstdiner. Aan het gourmetten of een zes gangendiner verzorgd door de meest getalenteerde kok van de familie. Totdat één van de familieleden roept: “Dit is niet te nassen!”. Daar gaat de gezellige kerst. Tijd om de tafelmanieren van ons Brabanders onder de loep te nemen. Wat kan écht niet en wat juist wel?

In samenwerking met Omroep Zeeland en andere regionale omroepen onderzoeken wij wat jij goede tafelmanieren vindt en wat voor jou afschuwelijk is. Het gaat om wat jij thuis aan de eettafel belangrijk vindt. Restaurant-etiquette is een ander hoofdstuk, dat is nu niet aan de orde.



Boeren en smakken

Dus, mag je volgens jou al beginnen met eten als de gastheer of –vrouw nog niet aan tafel zit? Vind jij telefoon aan tafel kunnen? Stoor jij je wel eens aan smakkende mensen?



Laat het ons weten en vul de enquête in. De vrijdag voor kerst publiceren we de resultaten.