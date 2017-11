In het rijtje Theo Maassen, Marc-Marie Huijbregts: Janneke de Bijl wint Cameretten

EINDHOVEN - In 2011 stond ze al in de finale, maar dit weekend ging ze ook met de prijzen naar huis. Janneke de Bijl uit Rosmalen ging er met de publieks- en juryprijs vandoor tijdens het cabaretfestival Cameretten.

Cameretten in Rotterdam is naast het Leids Cabaret Festival toonaangevend in de aanwas van nieuw cabarettalent. Eerder stonden daar namen als Paul de leeuw, Britte Kaandorp, Theo Maassen, Marc-Marie Huijbregts en Guido Weijers.



Fris

De jury was onder de indruk van de 'frisse toon' en de 'vrijwel altijd hoge kwaliteit' van Janneke's optreden. Sinds 2016 is ze deelnemer bij het Amsterdamse stand-up comedy collectief Comedytrain. Daar heeft ze veel podiumervaring opgedaan.



Bij Omroep Brabant vertelde Janneke dat sinds haar overwinning haar eigen agenda compleet overhoop is gehaald. "Iedereen wil een interview", klinkt ze een tikje hyper. "Ik lag zaterdag om vijf uur 's ochtends in bed, sindsdien kan ik mijn slaapuren op één hand tellen."



Brabant

De komende periode is ze niet veel op het Brabantse podium te zien. Alleen drie december staat ze even in Den Bosch in de Verkadefabriek. Inmiddels heeft ze zelf Brabant verlaten. Sinds een paar jaar woont Janneke in Hilversum.



Ze geniet wel van alle aandacht. "Het is wel eigenaardig ook. Mensen kunnen soms niet meer normaal met me praten. Ze denken dat ze de hele tijd grappig moeten zijn."