Auto met jonge vrouw rijdt tegen boom in Valkenswaard

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is een auto tegen een boom gereden. De vrouwelijke bestuurder van de auto is vermoedelijk zwaargewond geraakt door het ongeluk.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de auto zwaar beschadigd raakte door de botsing met de boom. Dat gebeurde maandagmiddag op de Bergeijksedijk in Valkenswaard.



De jonge vrouw die achter het stuur van de auto zat, is vermoedelijk zwaargewond geraakt. Een traumahelikopter en de brandweer zijn ter plekke. De politie doet onderzoek naar het ongeval.