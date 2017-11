Noordbrabants Museum zit alweer aan de 200.000 bezoekers

DEN BOSCH - Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft zondag de 200.000e bezoeker van dit jaar binnengehaald. Het museum was voor dit jaar uitgegaan van 160.000 bezoekers. Een aantal tentoonstellingen van 2017 bleek erg succesvol. Het museum verwacht in december ook veel mensen te trekken omdat in die maand het net gekochte Van Gogh-schilderij 'De Collse Watermolen' in Den Bosch te zien zal zijn.

In 2013 opende het Noordbrabants Museum een verbouwde en uitgebreide museumgebouw. Door de uitbreiding kunnen er meer tentoonstellingen tegeljk worden gehouden waardoor het museum veel meer bezoekers trekt. De uiterst succesvolle Jeroen Boschtentoonstelling (2016) zette het Bossche museum ook nog eens internationaal op de kaart. Het museum verwierf daarmee het aanzien dat mede-bepalend was voor de succesvolle aankoop van twee prijzige Van Gogh-werken in de afgelopen jaren.



De jaren tachtig

In 2017 telde het museum een aantal succesvolle exposities. "De Jaren '80" (Doemdenkers en Positivo's), het bijzondere weefsel 'Uncertain Journey' van de Japanse Chiharu Shiota en op dit moment de tentoonstelling 'Loving Vincent' en de enorme foto's van de Britse fotograaf Tim Walker.





Ook andere Brabantse musea meldden in de afgelopen weken mooie bezoekerscijfers. Het Textielmuseum in Tilburg haalde onlangs met de 70.000e bezoeker van dit jaar een record binnen en De Pont in Tilburg trok met de jubileumexpositie WeerZien 60.000 bezoekers in twee maanden. De expositie van de Italiaanse ontwerper Sotsass in het Stedelijk Museum Den Bosch was met 20.000 bezoekers een uiterst succesvolle expositie voor het Bossche museum dat zich als designmuseum profileert.