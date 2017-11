Minister: lozingen GenX niet schadelijk voor de gezondheid

DEN HAAG - De lozingen van de giftige stof GenX die in Eindhoven en Aarle-Rixtel zijn ontdekt, waren niet schadelijk voor de volksgezondheid. Dat verzekerde minister Cora Nieuwenhuisen van Infrastructuur en Waterstaat maandagmiddag de fracties in de Tweede Kamer. Een bedrijf zou zich gemeld hebben als mogelijke bron van de lozing in Aarle-Rixtel, zei de minister.

In het water van de rioolwaterzuivering van Eindhoven werd onlangs 130 nanogram GenX per liter water aangetroffen en in Aarle-Rixtel was dat 22 nanogram per liter. De Tweede Kamer wilde maandagmiddag tijdens een overleg opheldering van de minister over de vondst van de stof in het Brabantse water.

“Nee, er is geen gevaar voor de volksgezondheid”, reageerde de minister. “De concentraties vallen onder de veiligheidsnormen voor drinkwater.”



Bron van verontreiniging

Ze zei dat dat een bedrijf zich gemeld heeft als mogelijke bron van de verontreiniging in Aarle Rixtel. Momenteel wordt dat nog onderzocht. Ook wordt gekeken of het bedrijf een vergunning heeft voor de stof GenX. De minister beloofde de Tweede Kamer dat ze het resultaat zo snel mogelijk bekend maakt, maar dat zal toch pas in 2018 zijn. “We willen het naadje van de kous weten.”

GenX wordt gebruikt om coatings te maken. De chemische stoffen die hierbij vrijkomen, verspreiden zich via de lucht en het water. In de zomer ontstond er ophef over de lozing van GenX in Dordrecht.



