15 maanden cel en tbs geëist tegen digitale kinderlokker die meerdere meisjes lastigviel

DEN BOSCH - Justitie heeft 15 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jack S. die ervan verdacht wordt dat hij meerdere meisjes lastigviel. In januari van dit jaar werd hij om die reden in elkaar geslagen door de vader van één van die meisjes, Mario Haazen.

"Ik heb er bijzonder veel spijt van. Ik vind het weerzinwekkend wat ik heb gedaan", zegt Jack S. maandag in de rechtbank Den Bosch. "Als ik iets kan doen om het leed te verzachten, wil ik dat graag doen."



Jack S. heeft zich richting meerdere jonge meisjes voorgedaan als een leeftijdsgenoot. Hij heeft foto’s gekregen van de meisjes die het OM bestempelt als kinderporno. Deze foto's zou hij vervolgens ook naar andere jongedames hebben gestuurd. In de rechtszaak wordt hij verdacht van ontucht, stalking, smaad en erfvredebreuk bij tienermeisjes en het bezit van zo'n 3000 foto's met kinderporno.



Mishandeld door Haazen

Jack S. werd in januari van dit jaar flink mishandeld door Mario Haazen omdat S. achter de dochter van Haazen aan zat. Het meisje dacht dat ze via Facebook een leuk 17-jarige vriendje had ontmoet. In werkelijkheid was het de 47-jarige Jack S. De tbs'er vroeg het meisje om naaktfoto's. Hij stuurde haar chocolade en rozen en probeerde met haar af te spreken.



Na een klopjacht van twee weken, kwam Mario Haazen de tbs'er tegen op de Grote Beek in Eindhoven. Hij sloeg hem in elkaar, vermoedelijk met een sneeuwschuiver. S. liep sneeën op aan zijn been en hoofd en brak beide onderarmen. Hij lag daardoor maanden in het ziekenhuis.



De ex-vrouw van Mario Haazen wil een contactverbod of een gebiedsverbod voor verdachte Jack S.