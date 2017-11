Berry van Peer weet laatste kans op WK-ticket niet te verzilveren

MILTON KEYNES - Berry van Peer had nog een kans om het WK darts te bereiken. In het kwalificatietoernooi in Milton Keynes lukte het de darter uit Sprundel maandagmiddag echter niet om één van de drie WK-tickets te bemachtigen.

Van Peer kreeg in de eerste ronde een bye, in de tweede ronde ging hij echter meteen onderuit. Brendan Dolan was met 5-2 te sterk voor de 21-jarige Van Peer.



Een jaar geleden stond hij nog in de finale van het jeugd-WK. Van Peer verloor toen van de Australiër Corey Cadby, winst had hem toen een ticket voor het grote WK opgeleverd. Voorlopig moet Bionic, zoals zijn bijnaam luidt, nog minimaal een jaar wachten op zijn WK-debuut.



Een week geleden was Van Peer nog veel in het nieuws door de darteritus waar hij last van had, beelden van zijn weigerende hand en daaropvolgende tranen gingen de wereld over. Hij maakte dat toernooi echter ook indruk door op het grote podium van de Grand Slam of Darts de tweede ronde te halen, daarin werd hij uitgeschakeld door Gary Anderson.



Drie Brabantse darters

Op het WK komen drie Brabantse darters in actie. Michael van Gerwen komt als titelverdediger op 14 december op de eerste speeldag in actie, ook Jelle Klaasen en Benito van de Pas komen in actie op het mondiale evenement.