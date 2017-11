No Surrender-verdachten 'Ikea-zaak' vrijgesproken en vrijgelaten

BREDA - De rechtbank heeft vervroegd uitspraak gedaan in de geruchtmakende No Surrender-mishandeling bij de IKEA in Breda. De vier verdachten zijn vrijgesproken van ontvoering en mogen meteen naar huis.

Ze zijn wel veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf voor het schoppen en slaan van hun clubgenoot. Maar omdat ze al ongeveer een half jaar in voorarrest zitten, hebben ze die straf al uitgezeten en mogen ze meteen worden vrijgelaten. Waarschijnlijk gebeurt dat dinsdag al.



De vervroegde uitspraak volgt op de rechtszaak maandagmiddag waarbij vijftien maanden cel werd geeist. Een vervroegd vonnis komt weinig voor.



Bewijs ontvoering ontbreekt

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs van ontvoering. Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan dat hij tegen zijn wil is meegenomen en hij zegt dat hij niet bang was. 'Het slachtoffer had er misschien geen zin in om mee te gaan, maar dat is niet voldoende', schrijft de rechtbank.



De rechtbank meldt ook in het vonnis 'dat de vier mannen een boodschap moesten brengen waarvan het slachtoffer niet blij zou worden'. Daarmee lijkt de rechtbank de lezing van het OM te ondersteunen. Die lezing is dat de vier mannen het slachtoffer uit de club moesten verwijderen. In motorclubtermen heet dat een 'bad standing'. Meestal gebeurt zoiets als een lid bepaalde interne regels heeft overtreden.



Volgens de rechter is er geen bewijs dat ze van plan waren hem te mishandelen maar 'toen het nodig was om het geweld toe te passen, is het ook daadwerkelijk gebeurd'.



Vrijlating en arrestatie

In principe kunnen de vier verdachten dinsdag worden vrijgelaten. Dat kan nog voorkomen worden door de politie. Als er andere verdenkingen zijn, kan de politie ingrijpen door iemand in de cel te arrresteren.



Van een van de vier mannen is bekend dat hij ook verdachte is in de mishandelingszaak van een clublid in het voorjaar van 2016 in Bergen op Zoom.