Klem in de geldwagen: brandweer moet man uit busje bevrijden

EINDHOVEN - De medewerker van een geldwagen kwam maandag klem te zitten tussen een geldkoffer en zijn busje. De brandweer moest eraan te pas komen om de man te bevrijden.

Dat gebeurde bij een pinautomaat aan de Limburglaan in Eindhoven. De geldwerker stond de automaat bij te vullen, toen hij opeens klem kwam te zitten tussen een geldkoffer en het luik aan de achterkant van zijn geldbusje.



Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk.



Gewond naar het ziekenhuis

De brandweer, politie en ambulance moesten eraan te pas komen om de man te bevrijden. De medewerker van de geldwagen bleek gewond te zijn geraakt aan zijn hand. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.