Het zwembad van Oosterhout is (al jaren) nèt te koud voor mensen met reuma

OOSTERHOUT - Als zwemwater een keer een graadje te koud is, vinden veel mensen dat niet zo erg. Maar voor sommigen is dat wel een groot probleem, zoals voor mensen met reuma. In zwembad de Warande in Oosterhout speelt dit probleem al jaren, maar het is nog altijd niet opgelost.

Het gaat maar om één graad. Het water in het doelgroepenbad in Oosterhout is 31 graden en dat moet 32 graden zijn, vindt het gehandicaptenplatvorm in Oosterhout.



“Als ik in water van 31 graden ga zwemmen, dan wordt ik ziek,” vertelt Ton Schellekens van het platvorm. Hij heeft reuma en gaat vaak zwemmen om de spieren een beetje los te maken.



Themisch gevoelig

Waarom juist 32 graden zo fijn is, weet Ton ook niet. “De meeste doelgroepenbaden zijn die temperatuur. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat het beter is, maar uit de praktijk blijkt gewoon dat het voor mensen die thermisch gevoelig zijn, het beste is.”



En dat is nog best een grote groep in Oosterhout. Volgens het gehandicaptenplatvorm gaat het om zo’n 15.000 mensen. Daar vallen baby’s onder en zwangere vrouwen, maar ook gehandicapten en chronisch zieken.



Tom gaat nu altijd in Dongen zwemmen omdat het water in zijn woonplaats Oosterhout te koud is. Hij zet zich al sinds de bouw van het zwembad in om de temperatuur omhoog te krijgen. Dat is ook al gedeeltelijk gelukt, want vorig jaar is het al met een graad omhoog gegaan, maar dat is nog niet genoeg. “Het moet nog een graad omhoog,” aldus Schellekens.



Balans

Maar zo makkelijk is dat allemaal niet, vertelt wethouder Marian Witte: “Voor een beperkt aantal doelgroepen is het 32 graden heel fijn, maar voor de meeste mensen niet. We moeten dus een balans vinden zodat het voor zoveel groepen mogelijk is om te zwemmen.”



Dat ziet Schellekens ook wel, maar hij geeft aan dat er drie baden zijn in Oosterhout en dat er daardoor voor iedereen wat wils is. “In het wedstrijdbad was eerst 25 graden, maar de topsporters vonden het niet prettig, dus is het zonder moeite naar 27 graden gegaan. Dat is ongeveer hetzelfde als wat wij ook vragen in het kleinere badje. En dan kan iedereen samen met zijn familie gaan zwemmen. De ene kan in het 50 meter bad, de ander in het tussenbad van 29 graden en ik kan in het kleine doelgroepenbad. Want nu ben ik altijd degene die thuis moet blijven.”



Proef

Er is al wel uitzicht op een oplossing, maar daarvoor moet Schellekens wel wat geduld hebben. Volgend jaar september start er een proef en dan wordt er gekeken wat voor effect de verhoging van de temperatuur heeft. Wethouder Witte doet een oproep: “Als je 32 graden wil, kom dan volgend jaar meedoen met de proef!”