Oudste Brabantse molenaarsfamilie dreigt te sneuvelen

EINDHOVEN - De tijd dringt voor molenaar Bernard van Stekelenburg. Donderdag moet hij uit de Genneper Molen in Eindhoven zijn vertrokken. Dat besloot de rechtbank na een rechtszaak die de verhuurder, de gemeente Eindhoven, tegen de molenaar startte. Van Stekelenburg spande hierop weer een kort geding aan.

Na de uitspraak van de rechtbank moest de molenaar binnen twee weken uit de molen vertrekken. "Dit zorgt ervoor dat mijn zaak failliet gaat", vertelde Bernard eerder. Daarom wilde hij in hoger beroep tegen de uitspraak. "Maar dat zou betekenen dat we alsnog uit de molen moeten." Dus kwam er eerst een kort geding om te vragen aan de rechter of de molenaar tot die tijd in de molen mag blijven.



Dat kort geding was maandagmiddag in Den Bosch. De rechter hoorde beide partijen aan. De gemeente die vindt dat de Genneper Watermolen niet vaak genoeg draait. En de molenaar die dit bestrijdt. De rechter heeft er tijd voor nodig en gaat over veertien dagen weer verder met de zaak.

Niet te doen

“Ik wil in hoger beroep tegen de uitspraak, maar dan moet ik daar wel de tijd voor krijgen. Vertrekken om eventueel later weer terug te keren is natuurlijk van de zotte”, legt molenaar Van Stekelenburg uit. Hij snapt er ook helemaal niks van dat de rechtbank hem eerder geen gelijk gaf. “In mijn contract staat dat ik minimaal twee dagen per week moet draaien. Dat doe ik ook. Ik draai zelfs veel vaker, maar het moet dan wel kunnen.”

Onmogelijk

Dat kunnen heeft met de waterstand te maken. Het water moet hoog genoeg staan en niet bevroren zijn. Vooral de juiste waterhoogte lukt niet altijd. “Ik kan vaak maar een half uur draaien en dan is het water op. Ik kan het water ook niet opstuwen, want dat wil het waterschap niet. Dat opstuwen heeft namelijk gevolgen voor de omgeving.”

Wat de molenaar irriteert, is dat er nauwelijks met hem gesproken is over de klacht van de gemeente. “Ik heb in 2014 ooit een brief ontvangen. Toen ik hier later over belde, werd er een beetje lacherig over gedaan en dat is het.”



Geen commentaar

De gemeente wil niet ingaan op de kwestie zolang de zaak nog dient. Volgens Van Stekelenburg zou een eventuele opvolger voor precies dezelfde problemen komen te staan. “Die gaat echt niet meer draaien dan ik nu doe, omdat het simpelweg niet kan.”

“Waarom zou ik niet laten draaien als het kan? Ik ben er toch, vanwege mijn dierenvoedingszaakje onderin de molen. Het is leuk om de molen te laten draaien, het levert mij ook extra klandizie op. "



Tot slot

"Het zou toch zonde zijn als ik moet vertrekken. Niet alleen voor mij, maar er komt dan ook een einde aan het oudste molenaarsgeslacht in Brabant. De zevende generatie Van Stekelenburg wil dolgraag de traditie voortzetten.”