Daders inbraak stomerij bewust op zoek naar politie-uniformen

ZEVENBERGEN - De politie denkt dat de daders van de kledingdiefstal bewust de politie-uniformen hebben gestolen. De twee mannen kwamen midden in de nacht van 3 op 4 oktober de stomerij in Zevenbergen binnen en gingen recht op hun doel af. Een van de mannen nam zelfs een compleet kledingrek mee.

Op de videobeelden van de stomerij is te zien dat de mannen niets anders dan de politiekleding hebben gestolen. Ze gingen ook razendsnel te werk. De hele inbraak duurde slechts enkele minuten. Een woordvoerder van de politie denkt zelfs dat de daders wisten dat ze snel moesten zijn omdat het alarm al was afgegaan.

De politie is niet alleen op zoek naar de daders, maar ook naar de kleding. De politie is namelijk bang dat de uniformen in handen van criminelen komen en dat er misdrijven mee worden gepleegd. Een nepagent herkennen is lastig, zeker wanneer hij in een echt uniform verschijnt.



Begin oktober werden verschillende broeken, jassen en poloshirts uit de stomerij op het industrieterrein Zwanengat gestolen. De politie maakte zich direct ernstige zorgen. Het is niet waarschijnlijk dat de kledingstukken op Marktplaats verschijnen. De politie denkt dat uniformen onderling verhandeld worden.