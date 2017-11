Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Een volledige speelronde op maandagavond. FC Oss en Jong PSV nemen het als provinciegenoten tegen elkaar op. FC Den Bosch, als vijfde op de ranglijst op dit moment de beste Brabantse club in de Jupiler League, speelt tegen nummer vier De Graafschap.

FC Den Bosch-De Graafschap 0-0

De eerste mogelijkheid is voor FC Den Bosch. Dennis Kaars haalt vanaf een meter of 25 uit. Zijn zwabberbal kan met moeite gepakt worden door De Graafschap-keeper Filip Bednarek.



Verder gaat er vooral veel mis op het natte en gladde veld: spelers glijden uit, passes komen niet aan en een bal goed controleren blijkt nogal lastig. Een van de spaarzame hoogtepuntjes is een mooie actie van Jordy van der Winden. Hij wurmt zich mooi tussen een paar tegenstanders door, maar zijn voorzet kan nét niet binnengetikt worden.



Maar de grootse kans is halverwege de eerste helft voor Sven Blummel. Zijn volley vanaf een meter of 12 is te wild en vliegt over.



Pascal Lundqvist stond maanden aan de kant vanwege een slepende knieblessure, maandagavond maakt hij in Oss zijn rentree voor Jong PSV. De middenvelder staat in de basis bij de ploeg van trainer Dennis Haar.Nikolai Laursen schiet Jong PSV na twintig minuten op voorsprong, hij wipt de bal fraai over de uitkomende FC Oss-goalie Xavier Mous. Lundqvist en Sam Lammers krijgen daarna goede kansen om de score te verdubbelen, maar de PSV'ers scoren niet.RKC heeft vijftien punten, zeven punten werden daarvan behaald in de laatste drie wedstrijden. De ploeg van trainer Peter van den Berg staat met twee zeges en een gelijkspel derde in de tweede periode van de Jupiler League. Tegenstander Almere City staat op de ranglijst twee punten voor op RKC.Voormalig RKC'er Arsenio Valpoort zet Almere City na tien minuten spelen op voorsprong. Hij wordt gevloerd in het strafschopgebied en gaat vervolgens zelf achter de bal staan bij de gekregen penalty, hij faalt niet: 0-1. Centrumverdediger Jan Lammers brengt RKC niet veel later weer op gelijke hoogte.Zeven wedstrijden op rij is FC Eindhoven ongeslagen tegen SC Cambuur, de ploeg van trainer Wilfred van Leeuwen hoopt daar een achtste wedstrijd aan toe te voegen. FC Eindhoven ging vrijdag hard onderuit tegen De Graafschap (4-0), maar staat nog wel twaalfde op de ranglijst. Slechts drie punten achter nummer zeven Jong PSV. Cambuur staat zeventiende, met vier punten minder dan de tegenstander van maandagavond.Mart Lieder, met dertien doelpunten topscorer van de Jupiler League, schiet FC Eindhoven na tien minuten spelen bijna op voorsprong. Zijn inzet gaat net naast. Niet veel later krult Tibo van der Velde alsnog de 1-0 binnen.Helmond Sport staat momenteel achttiende in de Jupiler League, alleen Jong FC Utrecht en FC Volendam doen het nu minder. Maandag wacht voor de Helmondse profclub weer een zware klus, nummer twee Fortuna Sittard komt op bezoek.De ploeg uit Limburg komt na een kwartier spelen op voorsprong. Nadat Helmond Sport-speler Arne Naudts eerst nog de paal raakt, maakt André Vidigal de openingstreffer.