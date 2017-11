Pinfraudeurs slaan toen in supermarkt in Moergestel, politie geeft foto's vrij

MOERGESTEL - Terwijl een oudere vrouw in de Jumo supermarkt in Moergestel nietsvermoedend haar pincode intoetst, staat een man over haar schouder mee te kijken. Nog geen tien minuten later is haar pinpas gestolen en zijn er flinke bedragen met haar pas opgenomen. De politie zoekt de daders en gaf maandagavond in Bureau Brabant de foto’s vrij.

De ene dader kijkt mee terwijl de andere de kassière afleidt. Het is een veelgebruikte en succesvolle truc om achter iemand zijn pincode te komen. De dieven in Moergestel deden het ook op deze manier. Omdat ze in de rij staan, moeten ze nog wel even hun eigen boodschappen afrekenen. Vervolgens gaan de twee heren de vrouw achterna. Er is ook nog een derde verdachte in beeld. Deze stond buiten op de uitkijk.

Op het parkeerterrein spreekt een van de dieven de vrouw aan. Hij vraagt haar in gebrekkig Nederlands de weg. De vrouw helpt de man en krijgt zelfs nog een compliment van hem. Ondertussen is haar pinpas gestolen. Voordat de vrouw thuis haar boodschappen netjes heeft opgeruimd, is er al verschillende keren gepind met haar pas.



Niet de enige

Deze vrouw is niet het enige slachtoffer van pinfraude. Een 87-jarige vrouw werd in Waalwijk tijdens het doen van boodschappen beroofd van haar pinpas. Ook zij werd aan de praat gehouden.