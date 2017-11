Michael van Gerwen begint WK tegen Christian Kist: 'Heeft veel talent die jongen'

EINDHOVEN - Michael van Gerwen begint als titelverdediger van het WK op 14 december tegen landgenoot Christian Kist. Jelle Klaasen staat in de eerste ronde ook tegenover een landgenoot: Jan Dekker. Benito van de Pas moet tegen Steve West.

"Sorry Christian", zei Wayne Mardle, de voormalig darter die betrokken was bij de loting. Hij koppelde Kist aan regerend wereldkampioen Van Gerwen. Kist werd bij de BDO wereldkampioen. Bij de PDC werd hij afgelopen jaar in de eerste ronde uitgeschakeld door Brendan Dolan. In 2015 stond hij in de eerste ronde tegenover Jelle Klaasen, de Brabander was toen met 1-3 te sterk."Het is een goede tegenstander, eerlijk is eerlijk", gaf Van Gerwen aan tegenover RTL7. "Alleen ik weet niet hoe het staat met zijn gesteldheid. Hij heeft vaak last van blessures. Hij heeft heel veel talent die jongen, ik moet goed aan de start verschijnen. Kan niet heel erg klagen."Ook Klaasen werd gekoppeld aan een landgenoot. Jan Dekker maakte afgelopen weekend indruk tijdens de Players Championshop Finals, op het WK staat hij tegenover Klaasen. Dekker speelde tot nu toe één WK, in 2015 werd hij in de eerste ronde met 3-0 uitgeschakeld.De wereldtitel tegen Steve West... geen makkelijke loting. "Ach, je moet toch van iedereen kunnen winnen. Het maakt niet uit wie je krijgt", zei Van de Pas in een eerste reactie tegenover RTL7. Een voorkeur had de Tilburgse darter vooraf wel. "In de voorronde zaten spelers die ik niet ken. Maar dat heb ik vorig jaar gehad. De kans is klein dat je twee jaar op rij tegen een qualifier mag."West debuteerde vorig jaar op het WK. Hij won de eerste twee sets, maar werd toch uitgeschakeld. Mervyn King was met 3-2 te sterk voor de Engelsman.