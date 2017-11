Van Gerwen op shortlist Sportman van het Jaar, maar waar zijn Verhoeven en Van der Poel?

EINDHOVEN - De NOC*NSF maakte zondag een shortlist bekend van nominaties voor het Sportgala, waar de Sportman, Sportvrouw, Paralympische sporter, Sportploeg en Coach van 2017 bekendgemaakt worden. Michael van Gerwen staat op de shortlist, maar er ontbreken ook de nodige sporters die volgens ons wel een nominatie verdienen.

Uit de namen die op de shortlist staan kiest de vakjury de nominaties, die worden op 3 december bekend. Op 19 december worden de winnaars gekozen. Van Gerwen maakt kans op de eretitel. Maar er ontbreken ook wat goed presterende Brabantse sporters op de shortlist.



Mathieu van der Poel

Met afstand de beste Nederlandse veldrijder van dit moment, niemand kan in de buurt van zijn prestaties komen. Door vier lekke banden moest hij op het WK genoegen nemen met een zilveren plak.



Het was één van de weinige teleurstellingen voor Van der Poel dit jaar. Hij won het eindklassement van de Superprestige, werd Nederlands kampioen en pakte ook de Europese titel. Dit seizoen is het bij Van der Poel vaker de vraag met hoeveel achterstand zijn concurrenten over de finish komen dan dat het de vraag is of Van der Poel wint.





De kickbokser uit Halsteren is in de ring een ware vechtmachine. In 2017 won hij grote wedstrijden van Ismael Lazaar en Antonio Silva, bovendien heeft hij al meerdere jaren de wereldtitel in het zwaargewicht op zijn naam staan. De overwinning op Antonio Silva betekende zijn vijftiende zege bij kickboksorganisatie Glory, daarmee evenaarde hij het record van aantal zeges bij die bond.Op maandag 18 september werd Etienne Bax, samen met bakkenist Nicolas Massut, gehuldigd in Bergeijk. In zijn woonplaats kreeg hij met vuurwerk en veel applaus complimenten voor de wereldtitel zijspancross hij pakte. Hij genoot van de huldiging. "Ik hoef geen bekers of prijzen, dit maakt het compleet. Dit was echt prachtig. Zelfs met het slechte weer zijn er veel mensen gekomen, hier kan ik echt van genieten."In juni pakte Bax ook de Nederlandse titel. In totaal heeft hij nu zes keer het NK gewonnen. In 2015 werd Bax ook wereldkampioen, toen met Kaspars Stupelis.Na de wereldtitel in 2016 won Jeffrey Herlings dit jaar geen wereldtitel. Toch maakte de motorcoureur veel indruk. Hij maakte de overstap van de MX2-klasse naar de MXGP-klasse, de koningsklasse van de motorsport. Door een blessure ging het in het begin van het seizoen niet goed, maar hij eindigde nog wel als tweede in het wereldkampioenschap. Hij won dit jaar wel de Nederlandse titel in de MX1-klasse.Voor springruiter Harrie Smolders was 2017 een jaar met mooie zeges. Hij won de prestigieuze Global Champions Tour, de Formule 1 van de paardensport. Met zijn team de Hamburg Diamonds won hij bij de Global Champions Tour ook de teamcompetitie. Een unieke prestatie, nooit eerder won een ruiter de dubbel. Met de Nederlandse springequipe won hij ook nog de Nations Cup.