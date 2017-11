Deze 'zwerfboom' van Ulvenhout gaat versierd de donkere dagen in

ULVENHOUT - Pakjesavond is nog niet eens begonnen of de eerste kerstboom is al weer gesignaleerd. Compleet versierd met lichtjes en een enkele kerstbal staat de kerstboom midden in de Dorpsstraat in Ulvenhout. Kerstboom is misschien wel iets te veel gezegd. Er zit namelijk geen enkele groene dennennaald meer aan het boompje...

De boom zwerft al sinds kerst 2016 door Ulvenhout heen. Dan stond hij weer tussen twee geparkeerde auto's en dan weer ergens tegen een muurtje. De zwerfboom heeft op vele plekken rondgeslingerd. "We hebben ons heel het jaar door afgevraagd of de boom de kerst zou halen", vertelt een van de versierders.



"De boom is waarschijnlijk na de kerstboomverbranding op straat beland en niet meer opgehaald door de gemeente." De versierders bekommerden zich om het boompje en gaven het uiteindelijk een mooie prominente plek midden in het dorp. "Het was een spontane actie. Zondagavond rond acht uur hebben we met meerdere mensen lampjes en ballen in de boom gehangen. Het was een gezellige avond."



De kerstboom is ook beschermd tegen diefstal. Er zit namelijk ook nog een slot omheen. "Je weet het niet hè? Als er veel aandacht voor de boom komt, is hij misschien wel zo weg."