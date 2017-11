Vrachtwagen lekt 200 liter olie, A50 bij Son tijdelijk afgesloten

SON - Op de A50 bij industriegebied Ekkersrijt in Son heeft een vrachtwagen tweehonderd liter olie gelekt. De weg is in de richting Oss tijdelijk afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Verkeer wordt omgeleid via de op- en afritten. De weg is naar verwachting rond middernacht weer vrij. Wat er achter de lek zit, is onduidelijk.