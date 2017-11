'Goh, wat hebben we veel kansen gecreëerd', maar FC Den Bosch heeft pech

DEN BOSCH - Kansen waren er genoeg, maar soms heb je zo'n avond dat de bal er niet in wil. FC Den Bosch had een dikke overwinning verdiend tegen concurrent De Graafschap, maar het werd maar één schamel puntje. "Het zat vandaag even niet mee", zegt de man die Den Bosch naar de overwinning had moeten schieten.

Sven Blummel is de naam. Rugnummer 7, geboren in Schijndel, opgegroeid bij PSV, aanvallende middenvelder van beroep. Normaal scoort ie heel makkelijk, maar maandag stond z'n vizier niet helemaal op scherp. Weliswaar scoorde hij het enige Bossche doelpunt, maar hij mistte ook een paar dotten van kansen.

Meer moeten maken

Een vrije volley halverwege de eerste helft, vrij voor de keeper na rust en ook nog een schot net naast. Alleen een bal van heel dichtbij, twintig minuten voor tijd, vloog erin. "Ik had er nog zeker één meer moeten maken, misschien wel twee. Één treffer was niet genoeg vandaag. "We hebben voor elkaar gestreden, vooral in de tweede helft. We hadden meer verdiend."

Dat Den Bosch meer verdiend had, daar was iedereen het over eens, ook trainer Wil Boessen. "Goh, ja, wat hebben we veel kansen gecreëerd. Het gonste op en neer. De Graafschap heeft meer rendement uit hun twee kansen gehaald dan wij uit die vier of vijf van ons."

In plaats van 1-1 had er eigenlijk 5-1 voor Den Bosch op het scorebord moeten staan. Maar het had in de slotfase ook nog helemaal mis kunnen gaan. Althans, daar was coach Boessen bang voor. "Dan sta je langs de kant met je billen te knijpen, want al die voetbalwetten ken je ondertussen wel. Gelukkig gebeurde er niks."

Den Bosch blijft vijfde

Door het 1-1 gelijkspel raakt Den Bosch wat achterop in de strijd om de tweede periode. En de Bosschenaren laten de kans liggen om de vierde plek van De Graafschap af te pakken.