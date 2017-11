Een echte limonadefabriek? In het ontdekstation van Tilburg staat er nu één

TILBURG - Tot nu toe bestond het alleen in Sjakie en de Chocoladefabriek. Een limonadefabriek voor kinderen. Maar nu is er ook een in het ontdekstation van Tilburg. Een jaar geleden had de Rotary Tilburg een prijsvraag uitgeschreven om een nieuw ontwerp te maken. Die werd gewonnen door het ROC van Tilburg. Na maanden ploeteren kon er eindelijk geproefd worden van de zelfgemaakte limonade.

De limonadefabriek werd gemaakt door het ROC van Tilburg, onder leiding van docente Gervaise van de Mosselaer. "Het is voor de leerlingen belangrijk om aan zulke projecten mee te werken. Vooral het samenwerken is iets wat zij leren. Het maken van een limonadefabriek is niet moelijk, het gaat er alleen wel om dat je goed communiceert."



De kinderen die afkwamen op het ontdekstation genoten met volle teugen van de limonadefabriek. "Het is net Sjakie en de Chocoladefabriek. Daar had je ook een limonadefabriek", vertelt Calan, die met volle teugen geniet. Ook Quinn maakt met veel plezier zijn eigen limonade. "Je doet eerst water in een flesje, daar doe je er suiker bij wat oplost, en vervolgens doe je de siroop erbij. Heel vet om dit te doen."De kinderen konden geen gebruik maken van de automatische limonadefabriek. De avond voor de opening was er ineens een technisch mankement. "Heel erg balen, maar met onze studenten die wij hebben gaan wij dit oplossen", zegt Van de Mosselaer met veel vertrouwen.