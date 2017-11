'Helmonds bedrijf verantwoordelijk voor lozing GenX'

AARLE-RIXTEL - De giftige stof GenX die in het rioolwater bij Aarle-Rixtel is gevonden, is afkomstig van het Helmondse bedrijf Custom Powders. Dat zegt het Waterschap Aa en Maas tegen het Eindhovens Dagblad. Het bedrijf verwerkt onder meer poeders voor de voedingsmiddelen industrie. GenX is bij hoge concentraties mogelijk kankerverwekkend.

In het water van de rioolwaterzuivering van Eindhoven werd onlangs 130 nanogram GenX per liter water aangetroffen, in Aarle-Rixtel was dat 22 nanogram per liter. Volgens minister Cora Nieuwenhuizen is er in beide gevallen geen gevaar voor de volksgezondheid. "De concentraties vallen onder de veiligheidsnormen voor drinkwater", liet ze maandag aan de Tweede Kamer weten.



De minister zei maandag al dat een bedrijf zich had gemeld voor de lozing in Aarle-Rixtel. Volgens het waterschap gaat het om Custom Powders. Er wordt op dit onderzocht of het bedrijf een vergunning heeft voor de stof GenX. De resultaten zullen vermoedelijk in 2018 bekend worden. Wie er verantwoordelijk is voor de verhoogde concentratie van de giftige stof die in Eindhoven is gevonden, blijft nog onduidelijk.



'Blij dat bedrijf zich meldde'

Dijkgraaf Lambert Verheijen is blij dat bekend is waar de stof vandaan komt die in Aarle-Rixtel is gevonden. "Dat betekent dat we nu met het bedrijf kunnen bekijken hoe we kunnen voorkomen dat deze stoffen in de toekomst nog in het water terechtkomen", zegt hij tegen de krant.



GenX wordt gebruikt om coatings te maken. De chemische stoffen die hierbij vrijkomen, verspreiden zich via de lucht en het water. De GenX, die bij hoge concentraties mogelijk kankerverwekkend is, is in Brabant alleen in het oppervlaktewater terechtgekomen en niet in het drinkwater.



Volgens de overheid mag er maximaal 150 nanogram per liter GenX in het drinkwater zitten.